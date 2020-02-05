Луганские тяжелоатлеты установили сразу несколько рекордов Украины

С 3 по 8 февраля в городе Коломыя (Ивано-Франковская область) прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет. Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Луганской ОГА.

Тяжелоатлеты из Луганской области по результатам соревнований не только завоевали ряд наград, но и установили рекорды Украины и выполнили нормативы для присвоения спортивных званий.

Среди девушек в весовой категории 45 кг Анастасия Чмирьова (Петропавловка) заняла I место по сумме двоеборья 126 кг (58 + 68). Спортсменка впервые выполнила норматив мастера спорта Украины и установила рекорды Украины до 15 лет в рывке, толчке и в сумме двоеборья, рекорды Украины до 23 лет в рывке и в сумме, рекорды Украины среди женщин в рывке.

В весовой категории 49 кг Татьяна Будникова (Кременная) стала чемпионкой соревнований по сумме двоеборья 141 кг (59 + 82).

Ольга Ивженко (Попасная) в весовой категории 55 кг также стала чемпионкой по сумме двоеборья 175 кг (80 + 95). Тяжелоатлетка выполнила норматив мастера спорта международного класса.

В этой же весовой категории наша Екатерина Буянова (Кременная) стала второй с суммой 170 кг (75 + 95).

Дарья Шишанов из Беловодска (в / к 64 кг) завоевала бронзу с сумма 173 кг (77 + 96).

В весовой категории 76 кг Юлия Наумчук (Кременная) стала чемпионкой с суммой 166 кг (78 + 88). В этой же категории еще одна представительница области Анастасия Банченко (Кременная) заняла второе место (сумма двоеборья 150 кг (65 + 85).

Анна Калашник с Кременной (в / к 81 кг) стала третьей с суммой 137 кг (60 + 77).

Второе место в весовой категории 87 кг завоевала Андриященко Татьяна (Сватово) с суммой 170 кг (77 + 93).

По результатам всеукраинского первенства команда девушек Луганской области заняла I место.

Есть чем похвастаться и нашим мужчинам.

Так, в весовой категории 55 кг Илья Замлинский (Петропавловка) стал чемпионом соревнований по сумме 206 кг (94 + 112). Тяжеловес также выполнил норматив Мастера спорта Украины, установил рекорды Украины до 15 лет в рывке, толчке и в сумме двоеборья.

В этой же весовой категории Никита Абакин (Петропавловка) занял III место с суммой 199 кг (89 + 110) и выполнил норматив Мастера спорта Украины.

В весовой категории 67 кг Марк Леванзов (Кременная) стал третьим (сумма двоеборья 243 кг - 104 + 139) и установил рекорд Украины до 17 лет в толчке.

Весовая категория 96 кг - Кирилл Корниенко (Кременная) занял III место по сумме двоеборья 259 кг (118 + 141).

В общекомандном зачете команда мужчин Луганщины вошла в пятерку сильнейших, заняв 5 место.

Тренируют наших спортсменов: Виталий Гребельный, Константин Селиванов, Мария Селиванова, Андрей Ивженко, Валентин Михайлов, Владимир Клименчуков, Владимир Самардак, Александр Бурячек, Андрей Бугаев, Елисей Щербо, Евгений Андриященко.







