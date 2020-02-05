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Кабмин Зеленского выделил шахтерам всего 10% на погашение долгов по зарплате в Луганской области

Вчера, 11:18 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 10 февраля, Кабмин выделил для погашения задолженности горнякам 163 миллиона гривень, что составляет 10% от необходимой суммы.

Чиновники вспоминают о долгах и перечисляют шахтерам крохи зарплатного долга от голодовки до протеста. Так считает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам на февраль 2020 года правительство Зеленского должно горнякам Украины 1,6 миллиарда гривень.

При этом министр энергетики считает, что Минэкоэнерго понимает потребности горняков (цитата с официального сайта) и щедро разбрасывал долю задолженности за декабрь на 10 государственных предприятий. Хотя существуют предприятия, на которых до сих пор не выплатили зарплату за июнь 2019 года.

Тем временем в Луганской области к протестующим шахты «Горская» присоединились и работники шахты «Тошковская», которые требуют полного погашения долгов по зарплате.

Гендиректор шахты посетил предприятие. Однако, по его словам, вопрос задолженности таких объемов, должен решаться на уровне Минекоенерго.

Перчисленные 163 млн. гривень для погашения задолженности по заработной плате и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года, пойдут  на предприятия ГП «Шахта им. М. С. Сургая», ГП «Южнодонбасское № 1», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецкуголь», ГП «Первомайскуголь», ОАО «Лисичанскуголь», ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь».



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Кабмин Зеленского выделил шахтерам всего 10% на погашение долгов по зарплате в Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня