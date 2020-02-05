10 февраля российские террористы обстреливали Золотое и Орехово в Луганской области

10 февраля российские террористы обстреливали Золотое и Орехово в Луганской областиВчера, 09:36
10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое, где сделали несколько выстрелов из гранатомета по ул.Вольная.
Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Орехово - боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.
В Донецкой области террористы обстреливали из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Красногоровки, Новолуганского и Павлополя.
Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.