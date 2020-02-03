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Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело за принудительную выдачу паспортов «ЛНР»

Сегодня, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура начала уголовное производство по факту принудительного получения гражданами Украины паспортов Российской Федерации, что осуществляется первыми лицами так называемое администрации «ЛНР», контролируемой Российской Федерацией, на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях Вооружённых конфликта, прокуратурой Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной «паспортизация» людей Украины. Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст . 438 УК Украины).

Согласно материалам СБУ, первые лица администрации «ЛНР», контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина «ЛНР».

Указанные действия носят именно принудительный характер и противоречат требованиям Женевское конвенции в защите гражданского населения во время войны и ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Осуществление досудебного расследования поручено следователю ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«Офис Генерального прокурора контролирует ход досудебного расследования. По предварительными данным Офиса, паспорта» ЛНР «, вероятно, получили более 200 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.


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Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело за принудительную выдачу паспортов «ЛНР» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня