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На круизном лайнере Diamond princess уже двое инфицированных 2019-ncov граждан Украины

Сегодня, 14:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Центре общественного здоровья рассказали о состоянии граждан Украины, пребывающих на карантине из-за вспышки нового коронавируса на круизном лайнере Diamond princess.

По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины.

Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, которые тесно контактировали с выявлеными заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.

5 февраля 2020 Национальный координатор по международным медико-санитарных правилам в Японии сообщил Центру общественного здоровья Украины о том, что японские медики выявили вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере, который осуществляет рейс без захода в порты Украины.

В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования анализов пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем заболевания (439 человек).



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На круизном лайнере Diamond princess уже двое инфицированных 2019-ncov граждан Украины » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня