Жители Луганской области задекларировали более 40 млн грн доходов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что с начала 2020 года жители Луганской области подали 923 декларации об имущественном состоянии и доходах. Всего было задекларированы полученные в 2019 году доходы на общую сумму 40,2 млн гривень. Это на 3,8% больше, чем в 2019 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Соответственно возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3 млн грн, что на 45,7% больше, чем за предыдущий год. Также на 17,6% выросло задекларированная к уплате сумма военного сбора.

«Рост количества поданных деклараций произошел почти во всех городах и районах области, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет, - сообщила и.о. начальника Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина. - Это свидетельствует о повышении уровня налоговой культуры граждан».

По ее мнению добросовестные плательщики понимают, что от того, как они платят налоги, зависит экономическая стабильность и рост нашего государства.

Со своей стороны, Государственная налоговая служба максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает качественный сервис, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан.