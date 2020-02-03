Все номинации и победители «Оскар — 2020»

В США стартовало главное кинособытие года — 92-я ежегодная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

Лучгие фильмы, которые претендовали на награды от киноакадемии: «Джокер» — 11 номинаций; «Ирландец», «1917» и «Однажды в Голливуде» — по 10; «Кролик Джоджо», «Брачная история» , «Маленькие женщины» и «Паразиты» — по шесть; «Ford против Ferrari» — четыре; «Скандал», «Звездные войны»: Скайуокер. Восход» и «Два Папы» — по три; «Гарриет» , «Страна меда», «Джуди», «Боль и слава» и «История игрушек 4» — по две.

«Оскар — 2020»: победители

Лучший фильм

«Паразиты»





Лучший режиссер

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучший актер

Хоакин Феникс — «Джокер»

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучший актер второго плана

Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»





Лучший оригинальный сценарий

«Паразиты» (Хан Джин-вон и Пон Джун-хо)

Лучший адаптированный сценарий

«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

Лучшая операторская работа

«1917» (Роджер Дикинс)

Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»

Лучшая работа художника-постановщика

«Однажды в... Голливуде»

Лучший грим и прически

«Скандал»

Лучший дизайн костюмов

«Маленькие женщины»

Лучший монтаж звука

«Ford против Ferrari»

Лучшее сведение звука

«1917»

Лучшая музыка

«Джокер» (Хильдур Гуднадоттир)

Лучшая песня

«Рокетмен» — "(I'm Gonna) Love Me Again"

Лучшие визуальные эффекты

«1917»

Лучший анимационный фильм

«История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Любовь к волосам»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший игровой короткометражный фильм

«Окно напротив»

Лучший международный полнометражный фильм

«Паразиты» (Южная Корея)



