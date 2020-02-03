Все номинации и победители «Оскар — 2020»Сегодня, 10:10
В США стартовало главное кинособытие года — 92-я ежегодная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
Лучгие фильмы, которые претендовали на награды от киноакадемии: «Джокер» — 11 номинаций; «Ирландец», «1917» и «Однажды в Голливуде» — по 10; «Кролик Джоджо», «Брачная история» , «Маленькие женщины» и «Паразиты» — по шесть; «Ford против Ferrari» — четыре; «Скандал», «Звездные войны»: Скайуокер. Восход» и «Два Папы» — по три; «Гарриет» , «Страна меда», «Джуди», «Боль и слава» и «История игрушек 4» — по две.
«Оскар — 2020»: победители
Лучший фильм
«Паразиты»
Лучший режиссер
Пон Джун-хо — «Паразиты»
Лучший актер
Хоакин Феникс — «Джокер»
Лучшая актриса
Рене Зеллвегер — «Джуди»
Лучший актер второго плана
Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»
Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн — «Брачная история»
Лучший оригинальный сценарий
«Паразиты» (Хан Джин-вон и Пон Джун-хо)
Лучший адаптированный сценарий
«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)
Лучшая операторская работа
«1917» (Роджер Дикинс)
Лучший монтаж
«Ford против Ferrari»
Лучшая работа художника-постановщика
«Однажды в... Голливуде»
Лучший грим и прически
«Скандал»
Лучший дизайн костюмов
«Маленькие женщины»
Лучший монтаж звука
«Ford против Ferrari»
Лучшее сведение звука
«1917»
Лучшая музыка
«Джокер» (Хильдур Гуднадоттир)
Лучшая песня
«Рокетмен» — "(I'm Gonna) Love Me Again"
Лучшие визуальные эффекты
«1917»
Лучший анимационный фильм
«История игрушек 4»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Любовь к волосам»
Лучший документальный фильм
«Американская фабрика»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Лучший игровой короткометражный фильм
«Окно напротив»
Лучший международный полнометражный фильм
«Паразиты» (Южная Корея)