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Все номинации и победители «Оскар — 2020»

Сегодня, 10:10 citynews.net.ua | Напечатать

В США стартовало главное кинособытие года — 92-я ежегодная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

Лучгие фильмы, которые претендовали на награды от киноакадемии: «Джокер» — 11 номинаций; «Ирландец», «1917» и «Однажды в Голливуде» — по 10; «Кролик Джоджо», «Брачная история» , «Маленькие женщины» и «Паразиты» — по шесть; «Ford против Ferrari» — четыре; «Скандал», «Звездные войны»: Скайуокер. Восход» и «Два Папы» — по три; «Гарриет» , «Страна меда», «Джуди», «Боль и слава» и «История игрушек 4» — по две.

«Оскар — 2020»: победители

Лучший фильм

«Паразиты»


Лучший режиссер

Пон Джун-хо — «Паразиты»

 

Лучший актер

Хоакин Феникс — «Джокер»

 

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер — «Джуди»

 

Лучший актер второго плана

Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»

 

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»


Лучший оригинальный сценарий

«Паразиты» (Хан Джин-вон и Пон Джун-хо)

Лучший адаптированный сценарий

«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

 

Лучшая операторская работа

«1917» (Роджер Дикинс)

 

Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»

 

Лучшая работа художника-постановщика

«Однажды в... Голливуде»

Лучший грим и прически

«Скандал»

Лучший дизайн костюмов

«Маленькие женщины»

Лучший монтаж звука

«Ford против Ferrari»

Лучшее сведение звука

«1917»

Лучшая музыка

«Джокер» (Хильдур Гуднадоттир)

Лучшая песня

«Рокетмен» — "(I'm Gonna) Love Me Again"

Лучшие визуальные эффекты

«1917»

 

Лучший анимационный фильм

«История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Любовь к волосам»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

 

Лучший короткометражный документальный фильм

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший игровой короткометражный фильм

«Окно напротив»

Лучший международный полнометражный фильм

«Паразиты» (Южная Корея)



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