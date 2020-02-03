В Луганской области Золотое, Орехово и Новотошковское обстреляли из артиллерии

9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы вели огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы с утра и днем обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Золотое и Орехово из тяжелой артиллерии. Всего из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122 мм - 21 снаряд, из 120-мм минометов - 5 мин и минометов калибра 82 мм - 15 мин, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новозвановки, что около Попасной, украинских военных обстреляли из станкового противотанкового гранатомета.

В Донецкой области боевики обстреливали Лебединское, Старогнатовку и Новолуганское из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.