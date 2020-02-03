Изменились правила пересечения границы с Крымом для детей и подростков

В Украине изменились правила пересечения административной границы с Крымом для детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба МинТОТ .

С 9 февраля 2020 года дети в возрасте 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ получили доступ.

Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крыму в сопровождении одного из родителей. Однако до 19.02.2020 въезд в Крым будет осуществляться только в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.