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В Луганской и Донецкой областях построят военные базы по стандартам НАТО

Сегодня, 18:38 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, одним из приоритетов деятельности новой команды Минобороны является развитие строительства инфраструктуры.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы», — заявил Загороднюк. 

Он также пообещал, что в этом году будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.


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