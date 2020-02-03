В Луганской области на 8-9 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и морозы до 20 градусов

Оперативная обстановка на дорогах Луганской области полностью контролируется. В круглосуточном режиме дорожники продолжают работать по расчистке и обработки противогололедными смесью дорог области. Между тем, в ближайшие дни синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий, а также усиление морозов (ночью субботу - воскресенье до минус 20 градусов), усиление ветра, снег.

Служба автомобильных дорог в Луганской области обращается к водителям с просьбой и требованием предоставлять в движении преимущество спецтехнике.

Служба автодорог рекомендует водителям во время сильного ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, а в случае острой необходимости - собираться в дорогу ответственно.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду на 8-12 февраля 2020:

8 февраля 2020 по Луганской области - облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Видимость хорошая. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, днем ​​5-10 градусов мороза.

По городу Северодонецк - Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днем ​​6-8 градусов мороза.

По городу Луганск - Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днем ​​5-7 градусов мороза.