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Украина получила первую тест-систему для выявления нового коронавируса

Сегодня, 16:39 citynews.net.ua | Напечатать

Украина получила первую тест-систему для выявления нового коронавируса китайского происхождения. Она будет находиться в Национальной вирусологической референс-лаборатории. Об этом сообщил Игорь Кузин, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Образцы будут тестироваться только в тех случаях, которые соответствуют эпидемиологическому и клиническом определению, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

«Также мы сформировали дополнительный заказ к Всемирной организации здравоохранения и ожидаем на следующей неделе еще около 30 тест-систем, которые будут распределены по регионам страны. Мы формируем еще один дополнительный, резервный заказ в США у Национального центра контроля и мониторинга заболеваний. Мы ожидаем, что у нас будет 1-2 тест-системы для диагностики не менее 700 случаев на уровне государства, если в том будет необходимость. Этого достаточно для оперативного реагирования», - отметил Игорь Кузин.

Срок годности тест-систем составляет 2 года.

Правительственный план действий на случай выявления инфицирования новым коронавируса в Украине - на финальном этапе согласования. В ближайшие дни его должны обнародовать на сайте Кабмина. Основные блоки плана - создание региональных планов противоэпидемических мер реагирования, выделение средств на их реализацию, усиление режима текущей дезинфекции и мероприятия, направленные на проверку готовности учреждений здравоохранения к госпитализации пациентов, рассказал Игорь Кузин.

По информации ВОЗ на утро 7 февраля, в мире было зафиксировано 31 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым корона-вирусом и 641 смерть. Кроме Китая, случаи инфицирования выявлены уже в 24 странах мира.

Украина согласовывает с Китаем детали относительно специального авиарейса для эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй и карантинной зоны города Ухань. В целом это около 50 человек. Все детали перевозки объявят в понедельник.

По последней информации, среди инфицированных коронавирусом путешественников на круизном лайнере Diamond Princess граждан Украины нет, но на борту находятся 25 украинцев. В настоящее время материал на анализы отобрали у 237 пассажиров и членов экипажа. На судне осуществляют противоэпидемические мероприятия, пассажиры с отрицательным результатом и те, кто ожидает результатов анализов, останутся на судне на карантине минимум на 14 суток.


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