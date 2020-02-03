Часть Северодонецка осталась без отопления на 24 часа

В Севродонецке без отопления остались 2 школы и жилые дома.

Около 21 часов 6 февраля произошел порыв теплового коллектора государственного предприятия Северодонецка ТЭЦ в районе улицы Менделеева - проспекта Химиков. Без теплоснабжения оказались 112 многоквартирных домов и 2 школы.

В течение ночи с 6 на 7 февраля аварийными бригадами проводились ремонтные работы, которые продолжаются и сейчас.

Сегодня в 7.30 было принято решение отключить отопление для продолжения ремонта коллектора, в результате чего без тепла остались около 23 700 жителей города.

Комунальное предприятие обещает завершить работы сегодня ночью.