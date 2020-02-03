В Лисичанске из-за гриппа и ОРВЗ продлили внеочередные каникулы до 16 февраля

Сегодня, 7 февраля, на внеочередном заседании исполнительного комитета Лисичанского городского совета было принято решение отправить школьников на внеочередные каникулы из-за эпидемии гриппа и ОРВЗ в Луганской области.

Такое решение было принято на основании оперативной информации об эпидемиологической ситуации Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины и с целью сохранения здоровья школьников, профилактики и эффективного противодействия распространению заболевания гриппом и ОРВИ.

Члены исполнительного комитета городского совета рекомендовали учреждениям общего среднего образования и школам начального эстетического воспитания установить дополнительные каникулы для учащихся с 8 по 16 февраля 2020 включительно.

Кроме того, на заседании исполнительного комитета была утверждена ряд положений о территориальных специализированные службы гражданской защиты местного уровня м. Лисичанска.