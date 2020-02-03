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6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские  террористы из минометов обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово, где выпустили 25 мин калибром 120 мм.
В Донецкой области боевики обстреляли Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.


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