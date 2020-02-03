6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы из минометов обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово, где выпустили 25 мин калибром 120 мм.

В Донецкой области боевики обстреляли Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.