В Верховной Раде подрались Слуги народа и Батькивщина

В Верховной Раде Украины произошла драка с участием народных депутатов Всеукраинского объединения «Батькивщина» и нардепов от фракции «Слуга народа».

После того, как в Раде провалили голосование за продолжение заседания до 20:00, возле президиума ВРУ возникла драка с участием народных депутатов Всеукраинского объединения «Батькивщина» и нардепов от фракции «Слуга народа».

В Раде остается заблокированными президиум и трибуна, главы ВРУ Дмитрия Разумкова нет в зале заседаний.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании планирует рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.