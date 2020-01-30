В Верховной Раде подрались Слуги народа и Батькивщина

В Верховной Раде подрались Слуги народа и БатькивщинаСегодня, 15:23
В Верховной Раде Украины произошла драка с участием народных депутатов Всеукраинского объединения «Батькивщина» и нардепов от фракции «Слуга народа».
После того, как в Раде провалили голосование за продолжение заседания до 20:00, возле президиума ВРУ возникла драка с участием народных депутатов Всеукраинского объединения «Батькивщина» и нардепов от фракции «Слуга народа».
Депутати штовхаються, люди радіють #вр #земельнареформа #рада pic.twitter.com/0S2mpSIXUw— Roman Kravets (@RomanKravets) February 6, 2020
В Раде остается заблокированными президиум и трибуна, главы ВРУ Дмитрия Разумкова нет в зале заседаний.
Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании планирует рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.