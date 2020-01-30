КПВВ Новотроицкое не работает - российские террористы приостановили пропуск людей на своем блокпосту

КПВВ «Новотроицкое» не работает - об этом с места события сообщают мониторы БФ «Право на Захист».

По словам мониторов, пропуск граждан прекратили российские террористысо стороны неподконтрольной правительству Украины территории.

Чтобы избежать вреда здоровью людей, украинская сторона также прекратила пропуск граждан.

Как сообщают представители БФ, в настоящее время граждане на украинской стороне пункта пропуска размещены в модулях во избежание переохлаждления.

БФ «Право на защиту» обращается ко всем, кто планирует пересечение линии разграничения, учесть эту информацию и, по возможности, остаться дома. Если же отложить путешествие невозможно - не забудьте зарядить мобильные телефоны и позаботьтесь о теплой одежде.