Местные бюджеты Луганской области за январь получили более 262 млн гривень

В январе 2020 году в общий и специальный фонды местных бюджетов поступило 262,2 млн гривень. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Поступления в общий фонд местных бюджетов Луганщины составили 261,8 млн гривень. По сравнению с аналогичным периодом 2019 поступления увеличились на 35,4 млн гривен или на 15,6%. Рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующих налогов.

В частности, 171,2 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом больше на 23,6 млн гривень. Единого налога поступило 53,5 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 7,5 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады обдасти в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.