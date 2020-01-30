В школах Рубежного ввели карантин из-за гриппа

В городе Рубежном Луганской области введен карантин в школах из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета, учеба будет приостановлена с 6 февраля.

«Управления образования Рубежанского городского совета Луганской области сообщает, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации, превышением эпидпорога заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в учреждениях общего среднего города Рубежного приостановлен образовательный процесс с 06 по 14 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.