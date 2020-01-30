Глава миссии ОБСЕ в Украине посетил КПВВ Станица Луганская

В Луганской области с рабочим визитом находился Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В рамках визита Глава миссии посетил КПВВ «Станица Луганская», где ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения и пообщался с гражданами.

На КПВВ пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта.

Также представителей ОБСЕ проинформировали, что подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами из состава объединения сил обеспечивают стабильность работы КПВВ, комфортное, быстрое и безопасное пересечение гражданами линии разграничения.