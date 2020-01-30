В Луганской области ожидают резкое похолодание и 20 сантиметров снега

По прогнозам синоптиков 5-6 февраля на территории Луганской области ожидается осложнение погодных условий. Значительный дождь Снег и мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, порывы юго-восточного ветра 17-22 м/с, на дорогах гололед, образования снегового покрова высотой 15-20 сантиметров. Снижение температурі ночью 6 февраля до 5 градусов мороза, с последующим снижением температуры в ближайшие дни до 15-22 градусов мороза.

Осложнения погодных условий соответствует 2 уровню опасности (оранжевый). Такие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли к нарушению и прекращения движения транспорта на всех дорогах и улицах.

Призываем водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать скоростной режим. Учитывая ситуацию на дорогах, воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Также полиция и коммунальные службы просят не оставлять транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу спецтехники и расчистке дорог.