В 2019 году украинцы 75 миллионов раз пересекали границу Украины

По данным Госпогранслужбы в 2019 году более 102 млн граждан прошли пограничный контроль в Украине. Большая часть оформленных пассажиров - около 75 млн человек - граждане Украины.

При этом от общего количества украинцев, сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 миллионов украинцев, которых как на выезд так и на въезд следовало по 15 млн.

Также один из самых высоких показателей по пересечению государственной границы Украины дали международные аэропорты. Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 миллионо украинцев (по сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась более чем 3,5 миллиона), причем как на выезд так и на въезд оформлено по 7,5 миллиона пассажиров.

Через сухопутные пункты въезда-выезда больше всего граждан Украины путешествовали в соседние страны. В частности, в 2019 году в направлении Польши последовало 9,9 миллионов украинцев, на уровне 2018 года, в Россию - 3 900 000 граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию - 3 400 000 наших соотечественников (на 5% больше).

Также пользуются популярностью Молдова (1 400 000), Беларусь и Румыния (по 1 200 000.), Словакия (1 000 000).

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару, Египту, Грузии, Турции, ОАЭ и Кипру.

Кроме того, отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны. В частности, в Германию (+ 31%), Италию (+ 26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию, Испанию, Грецию, Францию, Чехию. Также в ГПСУ наблюдали увеличение пересечений границы нашими соотечественниками в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.

Тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до вступления в силу безвизового режима. К примеру, в 2014 году границу с ЕС пересекло 22,5 миллиона наших соотечественников, в 2015-м этот показатель вырос на один миллион, а 2016 год увеличил количество посетивших ЕС украинцев еще на два миллиона.