Правозащитники призывают Верховную Раду принять закон о военных преступниках

Правозащитники призывают народных депутатов поддержать законопроект №2689 о военных преступниках. Он согласует украинское уголовное законодательство с нормами международного уголовного и гуманитарного права, что позволит надлежащую правовую квалификацию преступлений, совершенных в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, и сделает невозможным амнистию лиц, совершивших такие действия. Об этом рассказали соавторы законопроекта на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Сейчас в Уголовном кодексе Украины не выписано состав военных преступлений и преступлений против человечности. Поэтому у правоохранительных органов и прокуроров нет правовых инструментов, чтобы должным образом квалифицировать такие преступления, совершенные в контексте российской вооруженной агрессии на Донбассе и в Крыму.

«Если взять, например, преследования крымских татар в Крыму. Преследование – это отдельный вид преступлений против человечности, но в Уголовном кодексе преследование не выписано как преступление. Даже если найти другую норму и преследовать деяния, которые являются преступлением по международному праву, как общеуголовное преступление – это не будет учитывать контекста организованного насилия», – объясняет Константин Задоя, доцент кафедры уголовного права и криминологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Проект закона был разработан еще во время каденции предыдущей Верховной Рады и проголосован в первом чтении. После выборов его доработали и внесли в парламент заново.

«Этим законопроектом мы введем в правовой системе Украины понятие преступления против человечности и сделаем полноценный каталог военных преступлений, по которому смогут работать прокуроры и судьи. Чтобы предоставить надлежащий инструментарий новосозданному Департаменту надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора и другим правоохранителям, нам необходима эта комплиментарность в законодательном поле», – отметил Антон Кориневич, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым.

«Важное условие – что на эти преступления не распространяется срок давности. Независимо от того, когда лицо совершило это преступление – человек должен понести наказание», – добавила Виктория Мозговая, експертка Украинского института будущего.

Кроме того, за эти категории преступлений невозможна амнистия. «Это абсолютно критично для Украины в контексте Минских договоренностей, где пункт об амнистии выписан в достаточно расплывчатых формулировках. Только преданность международному праву может положить конец любым попыткам давления России на Украину с тем, чтобы Украина была вынуждена амнистировать военных преступников», – отметила Александра Матвийчук, председатель Центра гражданских свобод.

Александр Грищенко, врач-ветеринар из Луганска, бывший заложник боевиков, рассказал о преступлениях, совершенных против него лично и свидетелем которых он был, находясь в подвале общежития Восточноукраинского национального университета им. Даля. «Людей бросали в эту тюрьму и пытали за малейшее подозрение в лояльности к Украине или помощи Вооруженным силам. Часто поводом послужили телефонные сообщения о гражданской позиции какого-то человека. Проверкой таких сообщений никто не утруждался. Иногда люди просто неудачно перешли дорогу перед автомобилем командира формирования», – рассказал Александр Грищенко.

Завтра законопроект будет рассмотрен на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, в четверг запланировано его рассмотрение в первом чтении, рассказал народный депутат Денис Монастырский, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. По его словам, есть шансы, что законопроект будет принят до конца текущей сессии.

«Это международное правовое обязательство Украины и долг, который должна отдать Украина людям, пострадавшим от таких преступлений. Мы надеемся, что народные депутаты проявят ответственную позицию и Украина наконец получит гармонизацию Уголовного кодекса с международным правом, а люди, которые пострадали от этих преступлений, получат шанс на справедливость», – подытожила Александра Матвийчук.