Немецкие ультраправые посетили оккупированный Луганск

Представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии террористический группировки «ЛНР».

Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке, сообщает «Европейская правда ».

Во встрече с представителями «ЛНР» приняли участие член Ландтага Берлина от «Альтернативы для Германии» Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения AfD Рихард Гретцингер.

Это уже не первый их визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были «наблюдателями» на «выборах» главарей группировок «ДНР» и «ЛНР». Также они посещали аннексированный Россией Крым.

Что-бы было понятно о чем идет речь - приведем характеристику ультраправых партий:

Крайне правые политики обычно поддерживают принцип супремасизма — убеждения, что превосходство одних индивидов и групп и неполноценность других являются врождённой и объективной реальностью, что ведёт за собой полный отказ от концепции социального равенства как нормы. Крайне правые политики часто поддерживают принцип сегрегации: разделения групп людей, считающихся «высшими», и групп, считающихся «низшими». Ультраправая идеология обычно включает в себя авторитаризм, национализм, расизм, нацизм и ксенофобию.

🤮

Die #AfD bricht mal wieder ukrainisches Recht und befindet sich illegal in der Möchtegern-„Volksrepublik Lugansk“ in der russisch besetzten Ostukraine.

Mit dabei:

➡️MdL Gunnar Lindemann

➡️Prof. Dr. „Multikulti ist Selbstaufgabe“ Henning Zoz

➡️„Unternehmer“ Richard Gretzinger pic.twitter.com/8FEBBj8KIP — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

Как правило, термин применяется по отношении к неофашистам, неонацистам, нативистам и антикоммунистам.