4 февраля российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня

4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Золотое и Орехово, где боевики вели огонь из 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин.

В Донецкой области зафиксировано 7 обстрелов по украинским позициям в районе Марьинки, Песков, Старогнатовки, Авдеевки, Новолуганского, Красногоровки и Старогнатовки, где террористы вели огонь из гранатометов различных систем, минометов и стрелкового оружия.