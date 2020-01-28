Для жителей Донецкой и Луганской областей стартовала Образовательная программа «IT nation»

Цель Программы — предоставить качественное онлайн ІТ-образование для всех желающих в регионе в возрасте от 15 лет. Обучение будет проходить по 5 направлениям: Advanced Frontend Web Developer, Web Coder, Automation Software Tester (QA Engineer), Software Tester (QA Manual), Digital skills. Программа также предусматривает оффлайн встречи в городах региона и полезные вебинары.

«Поскольку мир стремительно диджитализируется, Глобальный Договор ООН в Украине видит перспективу роста уровня жизни граждан через доступ к ІТ-знаниям. Развитые навыки в сфере цифровых технологий дают возможность всем категориям населения чувствовать себя увереннее в меняющемся мире», — Татьяна Сахарук, Генеральный директор Глобального Договора ООН в Украине.

Образовательная программа «IT nation» — это уникальная стартовая площадка для жителей Донецкой и Луганской областей, которые стремятся к саморазвитию, использованию современных форм ІТ-образования и улучшения условий своей жизнедеятельности, создания собственных проектов или трудоустройства в сфере ІТ.

Заявку на участие могут подавать лица, которым исполнилось 15 лет.

Регистрация на участие: http://bit.ly/ITnation_2020

Участие в Программе бесплатно.

Набор длится с 01.02 по 10.03.

Программа разработана и реализуется Глобальным Договором ООН в Украине благодаря поддержке, предоставленной Агентством США по международному развитию в рамках Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».