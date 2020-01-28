ОБСЕ: Российские террористы до сих пор незаконно находятся на участках разведения сил в Станице Луганской и Золотом

Поддерживаемые Россией боевики вооруженных формирований до сих пор незаконно находятся на участках разведения сил в районах Станицы Луганской и Золотого, надев при этом нарукавные повязки с надписью «СЦКК». Об этом говорится в ежедневном отчете № 27/2020 Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

«1 и 2 февраля на участке разведения в районе Станицы Луганской (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) в двух случаях наблюдатели видели 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью «СЦКК») между нововыстроенным пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее от Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста», — говорится в сообщении.

Вечером 31 января и в ночью 1 февраля «камера СММ в н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) зафиксировала 26 снарядов, 1 взрыв неопределенного происхождения и 2 вспышки дульного пламени — все на расстоянии ориентировочно 3-5 км на восток и восточноюжный восток (по оценке, за участком разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от ее края). 1 и 2 февраля на южной оконечности участка разведения наблюдатели в двух случаях видели 2 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью „СЦКК“)».

Также в отчете миссии приведені факты препятствования в доступе к границе на оккупированных территориях.

«Все подписанты Комплекса мер согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением и что такие нарушения необходимо быстро реагировать. Они также договорились, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) должен способствовать такому реагированию и осуществлять общую координацию работ по разминированию. Однако вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто отказывают СММ в доступе к районов, прилегающих к неподконтрольных правительству участков границы Украины», — отметили наблюдатели.