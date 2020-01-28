» » ОБСЕ: Российские террористы до сих пор незаконно находятся на участках разведения сил в Станице Луганской и Золотом

ОБСЕ: Российские террористы до сих пор незаконно находятся на участках разведения сил в Станице Луганской и Золотом

Сегодня, 12:05 citynews.net.ua | Напечатать

Поддерживаемые Россией боевики вооруженных формирований до сих пор незаконно находятся на участках разведения сил в районах Станицы Луганской и Золотого, надев при этом нарукавные повязки с надписью «СЦКК». Об этом говорится в ежедневном отчете № 27/2020 Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

«1 и 2 февраля на участке разведения в районе  Станицы Луганской (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) в двух случаях наблюдатели видели 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью «СЦКК») между нововыстроенным пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее от Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста», — говорится в сообщении.

Вечером 31 января и в ночью 1 февраля «камера СММ в н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) зафиксировала 26 снарядов, 1 взрыв неопределенного происхождения и 2 вспышки дульного пламени — все на расстоянии ориентировочно 3-5 км на восток и восточноюжный восток (по оценке, за участком разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от ее края). 1 и 2 февраля на южной оконечности участка разведения наблюдатели в двух случаях видели 2 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью „СЦКК“)».

Также в отчете миссии приведені факты препятствования в доступе к границе на оккупированных территориях.

«Все подписанты Комплекса мер согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением и что такие нарушения необходимо быстро реагировать. Они также договорились, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) должен способствовать такому реагированию и осуществлять общую координацию работ по разминированию. Однако вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто отказывают СММ в доступе к районов, прилегающих к неподконтрольных правительству участков границы Украины», — отметили наблюдатели.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:35

Для жителей Донецкой и Луганской областей стартовала образовательная программа «IT nation»

Сегодня, 12:05

ОБСЕ: Российские террористы до сих пор незаконно находятся на участках разведения сил в Станице Луганской и Золотом

Сегодня, 11:59

Партия Зеленского заменила Министра развития громад и территорий

Сегодня, 10:35

Российские террористы обстреляли Орехово и Новотошковское из минометов

Вчера, 19:11

Старобельская полиция расследует убийство российскими террористами двух женщин и ребенка

Вчера, 18:50

Луганская «Заря» отправилась на тренировочные сборы в Турцию

Вчера, 17:46

Зеленский пообещал «большой» обмен российских террористов на украинских заложников 

Вчера, 16:25

В Северодонецке продлили карантин в школах и детских садиках

Вчера, 15:58

В Луганске и Северодонецке объявлено штормовое предупреждение - снег и гололед

Вчера, 13:12

В Луганской области задержали террориста после 6 лет розыска

Вчера, 13:10

В Украину прибыл президент Турции Эрдоган с приветствием Слава Украине!

Вчера, 11:21

Заболеваемость гриппом в Луганской области приблизилась к эпидпорогу

Новости Украины:

Вчера, 18:53

2 февраля в Киеве был обновлен температурный рекорд

Вчера, 16:11

В Одессе направили в суд дело избивавшего детей в приюте охранника

Вчера, 15:40

В Одессе реставрируют фасады зданий в историческом центре города

Вчера, 10:59

5 причин отправиться на лечение в Израиль

Вчера, 10:29

В Международный уголовный суд передали доказательства принудительного перемещения жителей из оккупированного Крыма

Вчера, 00:08

В центре Киева застрелили пластического хирурга

31-01-2020, 16:33

Сертификат в качестве подарка на 8 марта

31-01-2020, 13:33

У Зеленского хотят продать 3 морских порта

30-01-2020, 11:56

За должность директора ПАО «Одесский припортовый завод» предлагали 5 млн долларов

30-01-2020, 09:00

Чемпионат мира по легкой атлетике отложили на год из-за эпидемии вируса гриппа в Китае

29-01-2020, 10:38

В Одессе для Еврейской больницы закупили новейшее оборудование

28-01-2020, 15:12

В Киеве школы уходят на карантин из-за гриппа

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 



^Наверх

 

ОБСЕ: Российские террористы до сих пор незаконно находятся на участках разведения сил в Станице Луганской и Золотом » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня