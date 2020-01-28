Партия Зеленского заменила Министра развития громад и территорий

Верховная Рада уволила Министра развития громад и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля.

Такое решение было принято на пленарном заседание Верховной Рады. Поддержали увольнение Бабак 266 нардепов, из которых 221 — из «Слуги народа».

По словам Бабак, заявление об увольнении — ее личное решение. В то же время, министр в ходе выступления перед голосованием отметила, что в строительной отрасли Украины царит коррупция и различные кланы пытаются сохранить сферу влияния, но порадоваться ее увольнением у злопыхателей не выйдет.

Поддержали назначение Дениса Шмыгаля 278 нардепов.

16 января Алена Бабак написала заявление об увольнении. Ее отставку объясняли тем, что министр «не справлялась, не делегировала полномочия».

Фракция «Европейская солидарность» не голосовала за увольнение Бабак, потому что «не услышала причин ее увольнения».

В «Голосе» также требовали объяснений и восприняли выступление министра как заявление о том, что она «работала под давлением».

«Батькивщина» призвала воспринимать выступление Бабак в Раде как заявление о преступлении.