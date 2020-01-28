Российские террористы обстреляли Орехово и Новотошковское из минометов

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области боевики дважды открывали огонь рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 9 мин и неподалеку Орехово - из 120-мм миномета противник выпустил 5 мин.

В Донецкой области боевики обстреливали: Павлополь - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 28 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; Опытне - из противотанкового ракетного комплекса; дважды в районе населенного пункта Авдеевка - со станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов.

В районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.