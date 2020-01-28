Старобельская полиция расследует убийство российскими террористами двух женщин и ребенка

Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области выявило признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Следственным отделом Старобельского отдела полиции проводится расследование по факту похищения и умышленного убийства трех граждан Украины террористами контролируемых вооруженными силами РФ.

По данным следствия, представители вооруженного формирования осенью 2014 похитили двух женщин и малолетнего ребенка, которые проживали в Антрацитовском районе Луганской области. Вывезли граждан в лесополосу, где казнили, расстреляв из огнестрельного оружия.

Фактически российские террористы грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, выразившееся в жестоком обращении с указанными гражданами Украины, соединенное с их умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

По указанному факту следственный отдел Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области начал досудебное расследование.