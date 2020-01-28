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Луганская «Заря» отправилась на тренировочные сборы в Турцию

Вчера, 18:50 citynews.net.ua | Напечатать

2 февраля луганская «Заря» отправилась на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к чемпионату Украины.

Как сообщает пресс-служба клуба, продлится сбор команды до 15 февраля включительно.

В сборе будут задействованы следующие футболисты: Никола Василь, Заури Махарадзе, Данил Хмеловский, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Александр Тымчик, Евгений Чеберко,  Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Джоель Абу Ханна, Лазио, Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко, Михайло Перович.

Изменений по игрокам, по сравнению с первым сбором, практически нет. Игроки молодёжного состава, которые были задействованы на первом сборе, продолжат тренироваться с «Зарёй» и на втором сборе.

Главная потеря – Никита Шевченко, которому была сделана операция и игрок начал восстанавливаться после травмы.

Напомним, что на этом сборе «Заря» проведёт три совместных тренировки. 6 февраля с «Ордабасы», 10 числа нам будет противостоять «Железничар», а 14 февраля «Заря» померяется силами с «Торпедо-БелАЗ».


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