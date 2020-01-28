Зеленский пообещал «большой» обмен российских террористов на украинских заложников 

В ближайшее время будут озвучены даты следующего обмена удерживаемыми лицами — список лиц, которых хочет вернуть Украина, уже передан в Минске, и он «очень большой». Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ после переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обмен наших пленных, я бы назвал его возвращением украинских граждан домой — это одна из наших приоритетных, глобальных задач, можно даже сказать миссия, с которой мы неплохо справляемся. Сейчас у нас продолжается обмен, и разговор в формате трехсторонней группы в Минске в двух направлениях — это обмен наших пленных, находящихся за решеткой или в подвалах на временно оккупированных территориях. Там готовится список — список очень большой. Мы уже передали этот список, он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что уже в ближайшее время будут даты первой части обмена наших пленных. Почему первой — потому что там действительно очень много наших людей», — сказал Президент.

По его словам, второй «трек» — это разговор с Россией по обмену украинских пленных, находящихся на территории оккупированного Крыма или на территории Российской Федерации.

«Там тоже началась работа. Я думаю, что тоже в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Мы очень трудно над этим работаем. Большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной, которые находятся на территории РФ — большинство там крымских татар», — добавил Зеленский.