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В Луганской области задержали террориста после 6 лет розыска

Сегодня, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», который 6 лет находился в общегосударственном розыске.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую «славянскую бригаду народной милиции ДНР». Там он находился на «должности» заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования «Тайфун» боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на таможенном пункте пропуска «Меловое».

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.


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