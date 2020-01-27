В Украину прибыл президент Турции Эрдоган с приветствием Слава Украине!

Президент Украины Владимир Зеленский встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве перед Мариинским дворцом в понедельник, 3 февраля.

Во время прохождения перед торжественным караулом, лидеры Турции и Украины прошлись вместе перед военными, после чего Эрдоган приветствовал их «Слава Украине!», Те ответили «Героям Слава!».

В рамках визита Эрдогана в Киев состоится встреча глав государств в формате «с глазу на глаз», а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.