За январь бюджет Украины недовыполнен на 13,8 млрд гривень

По оперативным данным Казначейства Украины о выполнении бюджета, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривень и были на 13,8 млрд меньше запланированного. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Это, в частности, курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн / долл США, тогда как в бюджете учтено среднегодовой курс 27 грн / долл США), меньший объем импорта (на 2,5% г / г) и ниже цены на газ.

По оперативным данным, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), что администрирует Налоговой службой, были на 5,9 млрд гривень ниже плана по следующим причинам:

Поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд гривень ниже прежде всего из-за меньшего производства табачных изделий и реализацией со складов готовой продукции, с которой уже было уплачено акциз. Поступления от рентных платежей были на 2,4 млрд гривень меньше. Это объясняется уменьшением декларирования налоговых обязательств рентной платы за природный газ в связи с уменьшением цены на газ, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа. Недопоступления от НДФЛ составили 240 млн гривень. Поступления от НДС с учетом возмещения НДС были на 2,5 млрд гривень ниже плана из-за возмещения 18,0 млрд гривень НДС, что выше среднемесячной суммы возмещения прошлого года (12,7 млрд гривень в 2019 году).

Доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Таможенной службой, были на 7,9 млрд гривень ниже плана .