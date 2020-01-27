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Украинцы в соцсетях высмеивают глупость депутата от партии Зеленского

Вчера, 23:30 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня? после скандального совета депутата от партии Зеленского «Слуга народа» продать собаку и заплатить за газ, украинцы в соцсетях начали генерировать десятки мемов, высмеивающих глупость Евгения Брагара.

Во время очерердного телевизионного ток-шоу, пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области пожаловалась, что вся ее пенсия уходит на оплату коммунальных услуг. В студии стали обсуждать возможность продажи какого-либо имущества для оплаты платежей, и на реплику другого гостя студии о возможной собаке во дворе как имуществе нардеп Евгений Брагар в эфире телеканала 112 Украина заявил, что собаку можно продать, если она элитной породы.

Этот призыв не оставил украинцев равнодушными:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата СН Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире телеканала 112. Об этом Кравчук написала в своем Facebook.

Она назвала высказывание Брагара «абсолютно некорректным».


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