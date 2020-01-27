СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за поддержку оккупации Крыма

СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Учитывая большое количество запросов процедуры запрета въезда иностранным гражданам в Украине, объясним как она работает:

СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»)

При наличии информации о зарубежных артистах, нарушивших правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживающих агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.