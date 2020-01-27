Зеленский надеется на помощь США в урегулировании российской агрессии на Донбассе и в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США будут более вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного лица из Государственного департамента. Об этом заявил Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ.

«США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах. Благодарны и за вашу личную твердую и непреклонную позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я выразил надежду, что США будут более вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного лица из Государственного департамента», — сказал Президент.

Он также поблагодарил США за активную роль в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО.