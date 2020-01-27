В Станице Луганской открылось еще одно отделение Ощадбанка

В Станице Луганской открылось еще одно отделение ОщадбанкаВчера, 10:20
В Станице Луганской начало работу еще одно отделение Ощадбанка для жителей оккупированных территорий.
Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райадминистрации, для еще большего удобства граждан с временно оккупированных территорий, в пгт Станица Луганская, ул Центральная, 8 уже начало работать отделение АО «Ощадбанк».
Режим работы нового отделения Ощадбанка в Станице Луганской:
- Понедельник — Пятница: с 7.30 до 15.30
- Суббота: с 8.00 до 13.00,
Воскресенье — выходной.
Это уже третье отделение банка в Станице Луганской. Кроме него работает Ощадбанк по адресу ул. Центральная, 31 и ул. Деповская, 18.