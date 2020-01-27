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Российские террористы обстреляли Новотошковское из артиллерии и Золотое из гранатометов

Вчера, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В Луганской области три обстрела зафиксировано в Новотошковском - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов - 13 мин.

Также под обстрелом оказалось Золотое - боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в районе улицы Вольная.
В Донецкой области террористы дважды обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем;
рядом с Талаковка - из станкового противотанкового гранатомета - 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.


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