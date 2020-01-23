Российские террористы стягивают артиллерию и танки на Донбасс

Командование российских боевиков в ходе ротации осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией, в частности, сосредоточивает танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ.

«Главное управление разведки сообщает о плановой ротации передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК. В ходе ротации противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения», — сказал Праута.

По его словам, ротации российско-оккупационных войск предшествовали интенсивные мероприятия боевой подготовки батальонных тактических групп с проведением стрельб, в том числе с отработкой перехода от обороны к наступлению.