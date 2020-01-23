В Луганской области шквальный ветер оставил без электроэнергии 15 населенных пунктов

В Луганской области продолжаются сложные погодные условия, сопровождающиеся шквальным ветром.

Как сообщили в пресс-службе ООО «ЛЭО», 30 января 2020 года из-за сложных погодных условий отключалось несколько линий электропередач в Новопсковском, Лисичанском, Старобельском, Станично-Луганском, Кременском, Рубежанском РЭС.

При этом обесточены 9 населенных пунктов полностью (Рогово, Петрашева, Ляшкивка, Романовка, Приходьковка, Климовка, Казачий, Диброва, Кузьмино) и 6 населенных пунктов частично (Заайдаровка, Лисичанск, Шпотино, Рубежное, с. Пески, Проезжее), также 57 ТП (трансформаторных подстанций). Всего, без света находятся 2072 потребителя области.

Аваирйно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, продолжают ликвидировать повреждения в электрических сетях со вчерашнего вечера. Для ликвидации последствий непогоды в срочном порядке дополнительно организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады.

По состоянию на 12:00 продолжается восстановление повреждений в сетях 0,4 кВ.