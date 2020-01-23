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За 2019 год в Украине полиция зарегистрировала более 140 тыс. заявлений о домашнем насилии

Вчера, 13:38 citynews.net.ua | Напечатать

В 2019 году в Украине полицейские зарегистрировали 142 тыс. заявлений о совершении домашнего насилия. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году.

«Еще один проект, который успешно расширил свою деятельность в прошлом году — внедрение в 37 городах Украины мобильных групп реагирования на факты домашнего насилия. В течение прошлого года в полиции зарегистрировали 142 тыс. Заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. Из них более двух тысяч — поступило от детей», — сказал Игорь Клименко.

Он добавил, что в целом полицейские в течение прошлого года составили 107 тыс. админпротоколов и расследовали более 2 тыс. преступлений, совершенных в семейной среде. Сейчас на учете состоят более 70 тыс. семейных обидчиков.

«Учитывая эффективность работы указанных мобильных групп, планируем в дальнейшем развернуть их деятельность в 50 городах», — добавил Игорь Клименко.


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