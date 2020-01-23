Опыт приднестровского конфликта демонстрирует, что уступки России не дают результата – аналитик

История приднестровского конфликта продемонстрировала, что уступки России не помогают приблизить реинтеграцию этих территорий. Поэтому Украине не следует повторять приднестровский сценарий, пытаясь достичь мира на Донбассе. Такое мнение высказал Леонид Литра, старший аналитик Центра «Новая Европа», во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.

«Молдова пытается урегулировать конфликт уже 30 лет. И пока мы видим, что независимо от того, сколько уступок России сделал Кишинев – это не сильно повлияло на разрешение конфликта … Наоборот, чем больше суверенных прерогатив получает Приднестровье от Молдовы, тем больше они говорят «Вы нам не нужны» – потому которые становятся все более способными справляться самостоятельно. Это очень печальная история, и Украина, по моему мнению, не должна ее повторить», – отметил Леонид Литра.

Он обратил внимание, что действия России в Приднестровье очень напоминают ее сегодняшнюю позицию и требования к Украине в переговорах по поводу Донбасса: требование прямых переговоров между официальным Кишиневом и Тирасполем; продвижение нарратива о том, что это внутренний конфликт, и изменение статуса России из агрессора на посредника в урегулировании; привязка обязательства вывести свои войска из Приднестровья к реинтеграции этих территорий; требование признания Молдовой документов, выданных приднестровской администрацией, номерных знаков автомобилей и др. Де-факто Россия, усиливая позиции Приднестровья, усилила свое влияние на Молдову в целом.

Западные партнеры, добавляет Леонид Литра, не всегда играли конструктивную роль: почти все давление было направлено на Кишинев. Наиболее последовательную позицию продемонстрировали США. ЕС всегда выступал за то, чтобы создавать больше контактов и форматов, которые будут побуждать Приднестровье реинтегрироваться.

Разговоры о вероятности продвижения Россией приднестровского сценария для Донбасса активизировались на фоне кадровых изменений в России – назначения бывшего вицепремьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации Владимира Путина, и, вероятно, ответственным за политику в отношении Украины, вместо Владислава Суркова. В свое время Дмитрий Козак играл ключевую роль в переговорах по Приднестровью.

Главные различия между ситуацией на Донбассе и приднестровским конфликтом – это отсутствие прямых переговоров между украинской властью и лидерами марионеточных «республик», тогда как между Кишиневом и Тирасполем они начались почти сразу, и наличие общей границы с Россией – в отличие от Приднестровья, отмечает Алена Гетьманчук, директор Центра «Новая Европа».

«Приднестровский сценарий часто ассоциируют с замораживанием конфликта. Но какой будет цена этого замораживания? Никто просто так нам его не подарит … Так же как Москве нужно только Приднестровье, а влияние на всю Молдову, так же ей нужен не Донбасс, а вся Украина – чем они и будут заниматься», – говорит Алена Гетьманчук.

По мнению Андрея Веселовского, заведующего Центром международных исследований Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко, на Донбассе реализовать приднестровский сценарий невозможно, как минимум – в связи с наличием общей границы с Россией.

В политике и относительно Приднестровья, и по Донбасса Украине важно выбрать последовательную позицию, говорит он.

«Должно быть решение: мы движемся по закону, в правовой сфере, или обо всем договариваемся. До сих пор, к сожалению, мы все время договаривались. Чем дольше мы договариваемся – тем глубже увязаем в их игре, и тем меньше шансов у нас когда-то с этой игры выйти. Четкое определение своих приоритетов, их озвучивание и последовательное выполнение дадут нам очень серьезный рычаг воздействия как на Приднестровье, так и в будущем Донбасс», – говорит Андрей Веселовский.

По мнению Евгения Енина, заместителя директора Украинского института будущего, большое преимущество Украины, в сравнении с положением Молдовы, – то, что 5 лет назад Украина четко идентифицировала стороны конфликта и не согласилась на прямые переговоры с лидерами марионеточных «республик».

«Мы должны определить, что хотим получить в результате. Без этого это движение по кругу и мы обречены на поражение. Под эти задачи мы должны сформировать план действий и институты. Опыт Молдовы, который продемонстрировал эффективность – их Министерство реинтеграции, которое координирует все политики, касающиеся урегулирования конфликта, включая внешнеполитические коммуникации. Чего бы еще хотелось научиться у Молдовы – безоговорочно отстаивать национальные интересы», – отметил он.