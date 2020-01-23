В Киеве выявили «ботоферму» российских сепаратистов

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность российской «ботофермы» в Киеве, которая занималась минированием и подрывом доверия граждан к государственным институтам.

Как сообщает СБУ, сотрудники спецслужбы блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Установлено, что группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников.

Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине. «Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей«, — говорится в сообщении.

По информации СБУ, злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.

Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование, почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Сейчас лица организаторов установлены и продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.