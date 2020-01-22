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Россия использовала в Крыму «живые щиты» из гражданских и нарушала международное право

Вчера, 14:44 citynews.net.ua | Напечатать

Российская Федерация во время незаконной аннексии АР Крым и города Севастополь нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности, было использование живых щитов, вероломство и «зеленые человечки». Об этом во время презентации исследования «Оккупация Крыма: Без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских» в среду заявил постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич.

«Военное преступление живых щитов имело место в Крыму со стороны граждан Российской Федерации, планировавших такую деятельность, и ключевым является их субъективное намерение достичь военного превосходства и использовать гражданских для получения военного превосходства, во избежание использования силы со стороны украинских военных», — пояснил Кориневич.

Он отметил, что согласно международному праву вооруженные силы должны иметь соответствующие нашивки.

«Что касается использования «зеленых человечков», мы пришли к выводу, что для международного права вообще никогда не стоял такой вопрос, должны ли вооруженные силы государства иметь соответствующие нашивки, другие знаки различия о том, что они принадлежат к определенным вооруженным силам. Международное право ничего об этом не пишет. Это само собой разумеется», — отметил постпред Президента.

Кориневич добавил, что неоднократно были факты «переодевания» вооруженных сил РФ в украинские силы для установления контроля.

«Мы пришли к выводу, что видели факты вероломства, это военное преступление, это запрещенный метод ведения войны. Что мы имеем в виду? Россияне переодеваются в форму украинской милиции. Таким образом проникают в здание Верховной Рады АР Крым и способствуют установлению контроля над ней. Или же российские военнослужащие одеваются в форму военно-морских и Вооруженных сил Украины, попадают таким образом на территорию штаба ВМС Украины в Севастополе и опять же способствуют захвату», — отметил он.

Кориневич отметил, что эти методы не являются новыми, но государствами такие методы войны не применялись, обычно — незаконными формированиями.

От редакции: Ждем аналогичный доклад по Луганску, где при захвате зданий областной администрации и обласной полиции, российские террористы стояли за спинами стариков и детей.


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