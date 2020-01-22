В Счастье задержали браконьеров за ущерб в 20 тысяч гривень

В Луганской области во время патрулирования полицейские обнаружили мужчин, сетями осуществляли ловлю рыбы.

29 января, во время патрулирования города Счастье, бойцы батальона «Луганск-1» обнаружили на водохранилище № 3 ДТЭК «Луганская ТЭС» двух местных жителей, которые на резиновой лодке с помощью сетей осуществляли лов рыбы.

Рыбу и принадлежности для ловли изъяты. Полицейскими установлено, что приблизительная сумма ущерба составляет почти 20 тысяч гривень.

На место происшествия были вызваны работники Государственной экологической инспекции в Луганской области, которые в отношении нарушителей составили административные протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП (Нарушение правил рыболовства).