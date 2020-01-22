На шахтах оккупированного Донбасса за 2019 год погибло и травмировано более 500 человек

Ужасные словия на шахтах оккупированного Донбасса приводят к гибели горняков. Правда российские террористы стараются не сообщать о гибели людей, имитируя светлое настоящее и будущее.

Как сообщает Восточная правозащитная группа, при добыче угля на шахтах в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей за 2019 год погибли и получили травмы более 500 человек:

Общий травматизм:

ОРЛО - 135 человек;

ОРДО - 510 человек;

Травматизм со смертельным исходом:

ОРЛО - 24 человека;

ОРДО - 29 человек.

Ранее Восточная правозащитная группа сообщала о том, что в так называемых «ЛНР» и «ДНР» за 2019 год было добыто угля: В ОРДО - 7 млн 6 тыс 347 тонн угля; В ОРЛО - 4,9 млн тонн угля.