На шахтах оккупированного Донбасса за 2019 год погибло и травмировано более 500 человек

На шахтах оккупированного Донбасса за 2019 год погибло и травмировано более 500 человекВчера, 12:29
Ужасные словия на шахтах оккупированного Донбасса приводят к гибели горняков. Правда российские террористы стараются не сообщать о гибели людей, имитируя светлое настоящее и будущее.
Как сообщает Восточная правозащитная группа, при добыче угля на шахтах в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей за 2019 год погибли и получили травмы более 500 человек:
Общий травматизм:
ОРЛО - 135 человек;
ОРДО - 510 человек;
Травматизм со смертельным исходом:
ОРЛО - 24 человека;
ОРДО - 29 человек.
Ранее Восточная правозащитная группа сообщала о том, что в так называемых «ЛНР» и «ДНР» за 2019 год было добыто угля: В ОРДО - 7 млн 6 тыс 347 тонн угля; В ОРЛО - 4,9 млн тонн угля.