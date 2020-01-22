В Северодонецке собираются митинговать против бездействия полиции

Сегодня, 29 января, в Северодонецке собираются пикетировать областное управление полиции Луганской области. Протестующие требуют выразить недоверие руководителю полиции Луганской области Сергею Колеснику.

Протестующие недовольны бездействием полиции в делах по подкупу избирателей на выборах и игнорированием самовольного строительства на территории школы №18.

Митинг планируется в 11:00 утра по адресу Северодонецк, ул Вилесова, 1.



