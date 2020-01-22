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Луганским шахтерам должны 300 млн гривень зарплаты

Сегодня, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

На подконтрольной Украине территории Луганской области добычей угля сейчас официально занимается лишь два государственных предприятия - «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь». И у них, как и на других, подчиненных Министерству энергетики и защиты окружающей среды, немало проблем. Но самая актуальная и болезненная - задолженность по заработной плате, которая, по оперативным данным профильного ведомства состоянию на 16 января, составляет уже почти 300 млн грн. Об этом сообщает Конфедерация вольных профсоюзов Украины.

При этом шахтеры ОАО «Лисичанскуголь» не получили 31,5 млн грн заработанных еще в 2016-2018 годы. И за прошлый, 2019-й, невыплаты начинаются с января и продолжаются в течение всех двенадцати месяцев. Общая сумма зарплатного долга только за прошлый год составляет более 100 млн грн. По словам одного из горняков, они уже и забыли, когда получали деньги, поэтому  мятежные настроения царят в трудовых коллективах всех четырех шахт, входящих в состав предприятия.

Не намного лучше ситуация и на ГП «Первомайскуголь», где долг по зарплате на 16 января составляет 132,3 млн гривень. Правда, сложился он в течение прошлого года. Здесь с горняками не рассчитались за семь месяцев, начиная с июня 2019-го.

Стоит напомнить, что оба предприятия расположены рядом с районом боевых действий. 


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